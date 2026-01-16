Pentru ce studiem? Episcopul Italiei, dialog cu studenții Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie din București

„Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Domnul”, le-a spus Episcopul Siluan al Italiei studenților Extensiei de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București. La începutul acestei săptămâni, ierarhul a purtat un dialog duhovnicesc cu ei.

Preasfinția Sa a subliniat că rostul vieții nu se reduce la diplome și rezultate, oricât de legitime ar fi acestea în plan instituțional. „Scopul vieții mele este să-L cunosc pe Domnul”, le-a spus ierarhul.

Studiul teologic – cu toată rigoarea lui – rămâne un instrument bun atunci când este păstrat în această ordine: ca mijloc de a sprijini cunoașterea lui Dumnezeu, nu de a o înlocui, a explicat părintele episcop.

Preasfinția Sa a avertizat că se poate ieși din anii de formare cu performanțe academice, dar fără a fi câștigat ceea ce este decisiv: aprofundarea credinței, obișnuința rugăciunii și a vieții bisericești, statornicia inimii. De aceea, fără practică liturgică, teologia nu este vie.

Pentru studenții Extensiei de la Roma, cu o medie de vârstă mai ridicată, cuvântul a venit și ca o încurajare. Preasfinția Sa a numit acest început „mai târziu” un lucru bun, în măsura în care maturitatea aduce o asumare mai așezată.

Despre rugăciune și citirea Sfinților Părinți

Un moment de încărcătură teologică aparte a fost cel despre rugăciunea pentru aproapele și legătura reală dintre persoane.

Legătura dintre oameni nu este una accidentală; ea este chemată să se împlinească după chipul comuniunii Treimice, a subliniat Episcopul Siluan al Italiei.

Preasfinția Sa a îndemnat la o apropiere timpurie de lectura patristică, ca sprijin în înțelegerea pasajelor mai dificile ale Scripturii: comentariile Sfântului Ioan Gură de Aur, ale lui Teofilact al Bulgariei, iar apoi, cu discernământ și răbdare, ale unor autori mai denși, precum Sfântul Chiril al Alexandriei.

În acest fel, teologia rămâne expresia gândirii Bisericii, nu simpla noastră opinie despre Dumnezeu.

Îndemnul final, rostit fără solemnitate, dar cu greutatea unei îndelungate experiențe pastorale, rămâne limpede: să nu pierdem ținta. Studiul este bun, necesar și folositor, însă devine cu adevărat teologie doar atunci când rămâne în slujba cunoașterii Domnului și a vieții în Biserică, a încheiat ierarhul.

Extensia de la Roma a Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a fost înființată în anul 2017, la solicitarea Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a Patriarhului Daniel, cu sprijinul guvernului României și al Universității din București.

Foto credit: Episcopia Italiei