Episcopul Irlandei și Islandei a hirotonit un diacon pentru românii din Cork

Preasfințitul Părinte Nectarie l-a hirotonit diacon, duminică, pe tânărul Ioan Daniil Diaconu. Noul cleric va sluji în Parohia „Sfântul Patrick și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Cork, Irlanda.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în sobor de preoți și diaconi din cadrul eparhiei, precum și din România. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oferit comunității un antimis nou.

Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a subliniat importanța statorniciei în credință, a unității comunității parohiale și a mărturisirii vieții creștine în contextul diasporei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Sfântul Roman Melodul” al Asociației Nepsis Irlanda.

Parohia „Sfântul Patrick și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Cork a fost înființată în 2006.

Foto credit: Facebook / Episcopia Irlandei și Islandei