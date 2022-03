Episcopul Ignatie: Zămislirea unui prunc înseamnă zămislirea unui zâmbet. Marșul pentru viață în eparhia Hușilor

Episcopul Hușilor a postat mesaj pro-viață pe rețelele de socializare sâmbătă, când în numeroase localități din România și Republica Moldova se organizează Marșul pentru viață 2022. „Zămislirea unui prunc înseamnă zămislirea unui zâmbet”, a transmis ierarhul.

„Purtarea în pântece a unui copil înseamnă purtarea unui zâmbet. Nașterea unui copil înseamnă nașterea în lumea aceasta a unui zâmbet. A proteja un prunc conceput în pântecele mamei echivalează cu protejarea unui zâmbet”, continuă mesajul Preasfințitului Părinte Ignatie.

Episcopul le-a dat binecuvântarea sa tinerilor care organizează marșuri pentru viață în principalele localități din eparhie. Sâmbătă și duminică au loc Marșuri pentru viață la Vaslui, Bârlad și Huși.

Totodată, duminică, preoții din fiecare parohie le vor aminti credincioșilor, după Sfânta Liturghie, despre importanța Lunii pentru viață și a Marșului pentru viață.

Programul marșurilor pentru viață din eparhie

Vaslui

Sâmbătă, 26 martie 2022

De la ora 13.00 – în Centrul Civic, vor lua cuvântul psihologi, medici și reprezentanți ai Centrului Eparhial Huși și va fi prezentat un moment artistic susținut de Corul Asociației Tinerilor Ortodocși Vaslui (A.T.O.V.), dirijat de Prof. Elisabeta Irimiea.

De la ora 14.00 – are loc marșul pe traseul: Centrul Civic – Strada Ștefan cel Mare – Crucea Gării – Bd. Traian – Piața Traian – Strada Alecu Donici – Strada Nicolae Bălcescu – Biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Centrul Civic.

Bârlad



Sâmbătă, 26 martie 2022

De la ora 13:00 – în Centrul Civic Bârlad, pe esplanada centrală de lângă Primărie, vor lua cuvântul invitații la eveniment, psihologi, medici și reprezentanți ai Centrului Eparhial.

De la ora 14:00 – se merge pe traseul: Primăria Bârlad – Parcul Teatrului „Victor Ion Popa” – Spitalul Municipal „Elena Beldiman” Bârlad.

Huși

Duminică, 27 martie 2022

De la ora 13:00 – pe esplanada Catedralei Episcopale „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, vor lua cuvântul invitații la eveniment și va cânta grupul de copii de la Clubul de Muzică Huși și corul Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși, dirijați de către Prof. Elisabeta Irimiea.

Tema din acest an a Marșului pentru viață România și Republica Moldova este „Egalitate, echitate și sprijin din prima secundă și pe tot parcursul vieții”. Ea este inspirată din tema Marșului pentru viață 2022 Washington, aflat în acest an la a 49-a ediție – „Equality begins in the Womb”.

Tema este o invitație la reflecție asupra egalității de șanse a femeilor însărcinate, aflate în diferite situații dificile, și a copiilor nenăscuți ai acestora.

