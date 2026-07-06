Episcopul Ignatie: În momentul în care Dumnezeu vine în viața noastră și ne vindecă, devenim oameni luminoși

„În momentul în care Dumnezeu vine în viața noastră și ne vindecă, devenim oameni luminoși, cu gânduri bune, cu minte luminată și plină de înțelepciune”, a subliniat duminică Episcopul Ignatie al Hușilor. Preasfinția Sa a oficiat slujba de sfințire a bisericii Parohiei Cârja.

Pornind de la episodul vindecării celor doi demonizați din ținutul Gadarei, ierarhul a arătat că una dintre marile provocări ale vieții duhovnicești este să nu identificăm omul cu păcatul pe care îl săvârșește.

„În general, atunci când suntem puși în fața răului, nu reușim să facem o disociere esențială între răul propriu-zis și persoana care săvârșește acest rău. Noi le confundăm și, din nefericire, ne năpustim cu multă forță, cu multă energie negativă împotriva omului”.

„În tradiția duhovnicească a Bisericii noastre, există un cuvânt de o forță și de o referință aparte: nu trebuie să urâm persoana, ci păcatul sau ceea ce capătă expresia răului și se concretizează în păcat sau patimi”, a mai spus Preasfinția Sa.

Păcatul îl dezumanizează pe om

Preasfințitul Părinte Ignatie a explicat că cei doi demonizați din Gadara au ajuns să își piardă libertatea și capacitatea de a trăi în comuniune cu ceilalți: „Erau oameni posedați de cel rău, de diavol, și nu mai puteau să își ghideze comportamentul așa cum se cuvine, într-un mod uman, relațional”.

„Hristos face o disociere între răul care locuia în cei doi demonizați și persoana lor. Cei doi oameni meritau atenție, tămăduire și, evident, scoaterea de sub posesia duhurilor rele – ceea ce s-a și întâmplat”.

„Când ne lăsăm cotropiți și vrăjiți de puterea celui rău, ne dezumanizăm, ne desfigurăm ca oameni; nu mai reușește să pâlpâie în noi flacăra a ceea ce am putea numi dragoste față de cei din jur, compasiune, înțelegere și multă îngăduință față de neputințele celorlalți”, a mai spus ierarhul.

Compasiune și rugăciune pentru aproapele

În partea finală a predicii, Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe credincioși să privească cu milă și discernământ pe cei care se luptă cu păcatul și cu patimile.

„Să avem puterea de a disocia răul de persoana care îl săvârșește. Să ne năpustim asupra răului, dar nu asupra omului. Să nu strivim oamenii care din varii motive se lasă hipnotizați de influența și energia celui rău”, a îndemnat Preasfinția Sa.

„Să avem o stare de compasiune, de milă, și, desigur, dacă suntem și duhovnicești, să ne rugăm când vedem pe cineva stăpânit de patimi, să-l pomenim în rugăciunile noastre și să nu-l judecăm – este atitudinea care ne aseamănă cu Bunul Dumnezeu”.

La finalul slujbei, părintele paroh Silviu Coromelcea a primit rangul de iconom stavrofor, iar persoanele care au sprijinit zidirea bisericii au primit distincții din partea Preasfințitului Părinte Ignatie.

Foto credit: Episcopia Hușilor