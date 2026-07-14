Episcopul Ieronim despre Icoana Maicii Domnului Prodromița: Ne unește pe noi, românii

„Ne unește până la urmă pe noi, românii”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, despre Icoana Maicii Domnului Prodromița.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Ecica, Serbia. Ierarhul a explicat că Maica Domnului rămâne modelul desăvârșit de ascultare și de urmare a lui Hristos.

„Maica Domnului este cu adevărat icoana Bisericii, icoana întrupării Fiului Dumnezeu și celelalte calități de ascultare, cooperare și sacrificiu. Avem și icoana Maicii Domnului Îndrumătoare sau Povățuitoare, care nu ne îndeamnă altundeva decât ca să ascultăm și să Îl urmăm pe Domnul nostru Iisus Hristos”, a declarat episcopul pentru Trinitas TV.

Preasfințitul Părinte Ieronim a evidențiat rolul bisericilor și al credincioșilor români din diaspora în păstrarea identității și a tradițiilor: „Dăm slavă lui Dumnezeu că iată avem atâtea punți de legătură cu Cerul prin Sfintele noastre biserici și că ai noștri credincioși sunt o prezență vie, genuină”.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh și protopop Gabriel Bandu a mulțumit pentru binecuvântarea vizitei arhierești și a amintit că în biserică se află o copie a Icoanei Maicii Domnului Prodromița adusă de la Schitul românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Ecica a fost construită între anii 1845 și 1854 și sfințită în 1855. Din anul 1995, lăcașul de cult figurează pe lista monumentelor culturale de importanță excepțională din Republica Serbia și adăpostește numeroase obiecte de patrimoniu.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix