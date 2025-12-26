Episcopul Ieronim a adus daruri persoanelor aflate în grija Centrului pentru vârstnici din Vârșeț

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, însoțit de reprezentanți ai Centrului eparhial, a efectuat, miercuri, în Ajunul Crăciunului, o vizită la Centrul de îngrijiri pentru persoane vârstnice din Vârșeț, Republica Serbia.

Cu acest prilej, ierarhul s-a întâlnit cu beneficiarii centrului, cărora le-a oferit daruri. De asemenea, Preasfinția Sa a participat la masa de prânz alături de persoanele vârstnice, marcând astfel întâlnirea printr-un moment de comuniune.

În cuvântul adresat celor prezenți, PS Ieronim a vorbit despre semnificația Sărbătorii Nașterii Domnului și despre importanța manifestării grijii față de aproapele, cu accent pe atenția acordată persoanelor vârstnice.

Episcopul Daciei Felix a subliniat rolul acestora în viața comunității și necesitatea respectului și sprijinului față de cei aflați în dificultate.

Vizita s-a înscris în activitățile pastorale și sociale desfășurate de Episcopia Daciei Felix în perioada sărbătorilor de iarnă.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

