Episcopul Gurie Georgiu, pomenit la 4 ani de la trecerea în veșnicie, la Catedrala din Deva

Episcopul Gurie Georgiu a fost pomenit marți la 4 ani de la trecerea în veșnicie la Catedrala Episcopală din Deva.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de Episcopul Lucian al Caransebeșului, împreună cu Episcopii Nicodim al Severinului și Strehaiei, Andrei al Covasnei și Harghitei, Sebastian al Slatinei și Romanaților, Nestor al Devei și Hunedoarei, Siluan al Ungariei, Episcopul vicar Emilian Crișanul al Arhiepiscopiei Aradului și cu Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul al Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Cu ocazia serbării Sfinților Mărturisitori Ardeleni, Episcopul Andrei a evidențiat râvna acestora în apărarea dreptei credințe în Transilvania secolului al 18-lea.

Episcopul Nestor a evocat personalitatea Preasfințitului Părinte Gurie Georgiu, primul episcop al Devei și Hunedoarei.

Parastasul a fost oficiat de soborul de ierarhi care au slujit la Sfânta Liturghie, cărora li s-au adăugat Episcopul Vincențiu al Sloboziei și Călărașilor și PS Daniil Stoenescu.

La slujba de pomenire au participat reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, preoţi din eparhia hunedoreană, monahi și monahii din aşezămintele monahale ale eparhiei, precum şi numeroşi credincioşi veniţi să se roage pentru odihna veşnică a ierarhului.

Episcopul Gurie Georgiu

Preasfințitul Părinte Gurie s-a născut în data de 31 decembrie 1968, în localitatea Huţa – Chiuieşti, județul Cluj.

În urma înfiinţării Episcopiei Devei şi Hunedoarei, în 29 octombrie 2009, a fost ales episcop titular al acesteia şi întronizat la Deva în data de 29 noiembrie.

Preasfințitul Părinte Gurie a trecut la Domnul în ziua de 21 octombrie 2021.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei