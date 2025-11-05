Episcopul Alexandriei și Teleormanului își cinstește ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Galaction își serbează miercuri ziua onomastică. Episcopul Alexandriei și Teleormanului îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mucenic Galaction, sărbătorit anual în data de 5 noiembrie.

Sfântul Galaction a fost fiul lui Clitofont și al Levkipiei și a murit pentru Hristos la vârsta de 30 de ani.

Biografie

Episcopul Galaction al Alexandriei și Teleormanului s-a născut în data de 17 mai 1953, în comuna Constantin Brâncoveanu, județul Călărași, fiind fiul lui Nicolae și al Elenei Stângă. La botez a primit numele Gheorghe.

Educația Preasfinției Sale a început în școala din localitatea natală și a continuat la Liceul Teoretic din Slobozia. Ulterior, între anii 1972-1977, a urmat cursurile Seminarului Teologic din București, iar între anii 1977-1981 a studiat la Institutul Teologic Universitar din București. Și-a continuat formarea teologică la Institutul Ecumenic din Bossey, Elveția, între anii 1985-1986.

Înainte de a-și începe pregătirea teologică, în 1977, a intrat în viața de mănăstire, fiind tuns în monahism la Schitul Crasna din județul Prahova, primind numele Galaction. A fost hirotonit ierodiacon în data de 28 octombrie 1978 și ieromonah la scurt timp, în 2 noiembrie același an.

Odată cu numirea sa ca stareț al Schitului Crasna la 1 aprilie 1981, începe o vastă lucrare de reconstrucţie şi amenajare a acestui aşezământ monahal. În 1990, a fost desemnat exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor și, în 1994, a fost hirotesit arhimandrit.

A fost ales Episcop al noii Eparhii a Alexandriei și Teleormanului în data de 4 iulie 1996, hirotonia și întronizare având loc în data de 1 septembrie 1996, la Alexandria.

Foto credit: Basilica.ro

