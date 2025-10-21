Episcopul Daciei Felix a sfințit o casă parohială în Serbia: Aceasta nu este doar o zidire de piatră, ci o zidire de suflete

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din localitatea Petrovasâla (Vladimirovaţ), Serbia, ocazie cu care a sfințit o casă parohială și o sală administrativă.

PS Ieronim a slujit împreună cu un sobor de preoți și a diaconi, în prezența a numeroși membri ai comunității locale.

În cuvântul său, Episcopul Daciei Felix a explicat importanța casei parohiale pentru parcursul duhovnicesc al membrilor parohiei și nu numai.

„Această lucrare nu este doar o zidire de piatră, ci o zidire de suflete. Casa parohială şi sala care astăzi au fost sfinţite sunt semne ale continuităţii vieţii românești și ortodoxe pe aceste meleaguri. Ele vor sluji, de acum înainte, nu doar nevoilor materiale, ci şi celor duhovnicești, fiind locuri de întâlnire, de rugăciune şi de înălțare sufletească. Când dragostea se împletește cu credința, Dumnezeu dă putere oricărei lucrări, iar roadele acesteia devin binecuvântare pentru generațiile viitoare”, a subliniat Episcopul Ieronim.

Un reper spiritual pentru românii din Banatul Sârbesc

Biserica Ortodoxă Română „Pogorârea Sfântului Duh” din Petrovasâla (Vladimirovaț în sârbă), reprezintă un important reper al comunității românești din Voivodina.

Construită între 1859 și 1863, cu sprijinul financiar al românilor din zonă și al donatorilor din Banatul istoric, biserica urmează stilul arhitectural bănățean. De la înființare, a servit ca spațiu central pentru activități religioase, culturale și educative ale românilor din regiune.

De-a lungul anilor, parohia a avut grijă de întreținerea și restaurarea clădirii, păstrându-i aspectul și funcționalitatea. În interior, se află un iconostas din secolul al XIX-lea și icoane de valoare, create de artiști români.

Biserica continuă să fie un loc de rugăciune și un simbol al identității ortodoxe românești în Serbia. În prezent, aparține de Episcopia Daciei Felix, sprijinind spiritual comunitatea românească din sudul Banatului Sârbesc.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix