Episcopul Canadei, mesaj de condoleanțe și solidaritate după atacul armat de la o școală din British Columbia

Episcopul Ioan Casian al Canadei a transmis joi un mesaj de condoleanțe și compasiune după atacul armat de la școala din Tumbler Ridge, British Columbia, Canada.

Potrivit The Canadian Press, 10 persoane au murit în urma atacului de marți, inclusiv singurul suspect.

„Adresăm sincere și profunde condoleanțe familiilor care și-au pierdut pe cei dragi, precum și întregii comunități încercate. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să reverse mângâiere peste inimile îndurerate, să dăruiască putere celor rămași și să îi întărească în credință și nădejde”, se arată în mesaj.

„Acest eveniment tragic a adus multă suferință și întristare în rândul comunității locale și al familiilor îndoliate, precum și profundă consternare în rândul comunității ortodoxe românești și a societății canadiene. Școala este locul în care cei tineri merg pentru a dobândi cunoștințe, pentru a lega prietenii și pentru a se pregăti pentru viitor și viață. De aceea, cele întâmplate în comunitatea rurală din Tumbler Ridge sunt cu atât mai greu de înțeles și de acceptat”, a subliniat Episcopul Ioan Casian.

Episcopul Canadei îndeamnă comunitatea românească la rugăciune pentru victimele atacului.

„Îndemn pe preoții și credincioșii parohiilor și mănăstirilor Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei, precum și întreaga comunitate românească din Canada, să se roage pentru cei care și-au pierdut viața în acest tragic incident și să fie alături, cu gândul și cu sufletul, de familiile îndoliate”.

„Fie ca Domnul să primească sufletele celor trecuți la cele veșnice în lumina și pacea Sa, iar celor îndoliați să le ofere alinare, sprijin și tăria de a depăși această grea suferință. Suntem alături de dumneavoastră prin rugăciune și întreaga noastră solidaritate creștină”, mai transmite Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

Foto credit: Arhiva Basilica