Episcopul Basarabiei de Sud și partenerii internaționali, împreună pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale

Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Veniamin, a participat miercuri la conferința de încheiere a proiectului „Dragostea pentru aproapele: Împuternicirea comunității religioase pentru prevenirea violenței în familie în comunitățile rurale”, derulat de Misiunea Socială „Diaconia” a Mitropoliei Basarabiei, în parteneriat cu UNFPA, UN Women și Uniunea Europeană.

Proiectul, implementat în perioada septembrie 2024 – septembrie 2025, a implicat clerici din mai multe parohii ale Episcopiei Basarabiei de Sud, care au participat la sesiuni de formare și conferințe dedicate prevenirii violenței domestice și promovării valorilor familiale.

În cadrul conferinței, PS Veniamin a mulțumit instituțiilor și organizațiilor partenere pentru sprijinul acordat, subliniind importanța cooperării dintre Biserică și actorii sociali în combaterea fenomenului violenței în familie.

Ierarhul a evidențiat faptul că prevenirea și combaterea violenței necesită acțiuni comune și o implicare constantă la nivel comunitar, menționând contribuția proiectului la consolidarea valorilor respectului și solidarității.

Sporirea responsabilității

În contextul Anului 2025 – Centenarul Patriarhiei Române, Episcopul Veniamin a arătat că astfel de inițiative contribuie la promovarea responsabilității sociale și a unității în comunitățile din Republica Moldova.

La final, Preasfințitul Veniamin a adresat mulțumiri președintelui Misiunii Sociale „Diaconia”, Igor Belei, și consilierului patriarhal Ciprian Ioan Ioniță, președinte al Federației Filantropia a Patriarhiei Române, pentru contribuția adusă la implementarea proiectului.

Reprezentanții partenerilor instituționali și ai Bisericii au prezentat rezultatele activităților derulate, subliniind impactul pozitiv al proiectului asupra familiilor și comunităților din sudul Basarabiei.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud