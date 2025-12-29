Episcopul Basarabiei de Sud a inaugurat noul centrul social-pastoral al Parohiei Filipeni

Episcopul Basarabiei de Sud a binecuvântat sâmbătă Centrul social-pastoral „Sf. Ioan Botezătorul” al Parohiei Filipeni, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Centrul a fost edificat pentru a servi necesităților social-filantropice, culturale și educaționale ale comunității.

Cu o suprafață de 128 metri pătrați, așezământul dispune de o sală de mese pentru 150 de persoane, bucătărie și grup sanitar.

Preasfințitul Părinte Veniamin, care a contribuit financiar la construirea centrului, le-a mulțumit ctitorilor, binefăcătorilor și întregii comunități pentru solidaritatea și buna conlucrare, care au dus la terminarea lucrărilor și inaugurarea centrului social-pastoral în cinstea Sf. Ioan Botezătorul.

Preotul paroh Ioan Goreanu a primit Diploma omagială a anului 2025 în semn de preţuire şi ca răsplătire pentru frumoasa şi bogata lucrare socială, pastorală, misionară şi liturgică desfăşurată de-a lungul anilor.

Aceeași diplomă a fost oferită ctitorilor și binefăcătorilor, în semn de apreciere pentru jertfelnicia și ajutorul oferit la înălțarea Centrului social-pastoral. Printre aceștia se numără Tudor Camerzan, primarul localității Filipeni și Lupu Valentin, directorul gimnaziului din localitate.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud