Episcopul Basarabiei de Sud a evidențiat importanța familiei creștine în contextul crizei demografice

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a atras atenția duminică asupra provocărilor generate de criza demografică. Preasfinția Sa a evidențiat rolul esențial al familiei creștine în nașterea, creșterea și educarea copiilor.

Preafințitul Părinte Veniamin a subliniat necesitatea încurajării femeilor și a mamelor pentru a consolida familia și a încuraja nașterea de prunci, în contextul Anului omagial-comemorativ al pastorației familiei creștine și al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Episcopul Basarabiei de Sud a slujit la Paraclisul ,,Sf. M. Mc. Pantelimon” din orașul Cahul, cu ocazia Duminicii după Nașterea Domnului, conform calendarul nerevizuit.

Preasfinția Sa a arătat că lucrarea mântuitoare a lui Hristos are un caracter universal. Aceasta se adresează fiecărui om, indiferent de loc sau timp: „Domnul Hristos se întrupează pentru ca să ne răscumpere din robia păcatului și a morții. Din relatările evanghelice, vedem că Fiul lui Dumnezeu nu S-a întrupat doar pentru poporul ales, ci pentru întreg neamul omenesc”.

Recrearea lumii

Episcopul Veniamin a subliniat că itinerariul Pruncului Iisus, de la Betleem la Egipt și apoi la Nazaret, arată grija lui Dumnezeu pentru oameni și pentru mântuirea lumii: „Domnul Hristos călătorește cu fiecare dintre noi spre Împărăția lui Dumnezeu”.

„Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioara Maria este un răspuns la degradarea totală a lumii și îndepărtarea acesteia de Dumnezeu. Prin întrupare, Domnul Hristos a lucrat răscumpărarea și recrearea lumii, din interiorul firii Sale umane, pe care o sfințește”, a adăugat Preasfinția Sa.

Episcopul Basarabiei de Sud i-a îndemnat pe credincioși să păstreze sensul autentic al sărbătorii Nașterii Domnului și să nu reducă bucuria praznicului la aspecte exterioare.

„Bucuria sărbătorii Nașterii Domnului este adusă de Hristos Domnul, care Se întrupează și ne readuce în comuniune cu Dumnezeu. El ne răscumpără și ne redă libertatea, chemându-ne la comuniune și comunicare”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud