Episcopul Australiei și Noii Zeelande își serbează onomastica

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei şi Noii Zeelande, își serbează sâmbătă onomastica, de sărbătoarea Soborului Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.

Despre îngeri, Biserica învaţă că ei sunt duhuri slujitoare (Evrei 1, 14), adică fiinţe fără de trupuri, slugi credincioase lui Dumnezeu şi totodată ocrotitori ai noştri, puşi de Dumnezeu, pe drumul anevoios de la leagăn la patria noastră cerească.

Mihail Arhanghelul a fost rânduit de Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni şi mare folositor şi de bine făcător al mântuirii noastre şi, luând chip văzut, s-a arătat multora, atât în Legea veche cât şi în Legea nouă.

Biografie

Preasfințitul Părinte Mihail s-a născut în data de 25 ianuarie 1964 în comuna Matca, județul Galați, primind la botez numele Marcel.

După finalizarea studiilor gimnaziale, a urmat liceul în Tecuci (1978-1982) și Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1987-1991). Și-a continuat pregătirea academică prin cursuri de doctorat la aceeași instituție (1992-1994), dar și la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1994-1995).

De asemenea, a urmat studii de specializare la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, Grecia (1993-1999), obținând titlul de doctor în Teologie în 1999.

În 1986, a intrat în monahism, luând numele Mihail. Un an mai târziu, a fost hirotonit ierodiacon, iar în 1988 ieromonah. În 1995 a fost ridicat la rangul de arhimandrit.

A fost profesor la Seminarul Teologic din Turnu Măgurele între 1991 și 1992, apoi la Seminarul Teologic din Pitești în perioada 1992-1993. Între 1993 și 2003. A activat ca lector la Facultatea de Teologie „Sfânta Filofteia” din cadrul Universității Pitești și a fost inspector de religie în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului.

În perioada 2003-2008, a fost starețul Mănăstirii „Înălțarea Domnului” din Detroit – SUA și vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

În data de 5 martie 2008 a fost ales Episcop al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. A fost hirotonit în 20 aprilie și instalat în 29 iunie 2008.

