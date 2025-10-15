Episcopul Ambrozie aniversează 25 de ani de la hirotonia în arhiereu

Episcopul Ambrozie al Giurgiului aniversează miercuri 25 de ani de la hirotonia în arhiereu.

Preasfințitul Părinte Ambrozie s-a născut în data de 20 apri­lie 1969, în comuna Scorţeni, județul Prahova.

A urmat Şcoala generală în satul Urleta, comuna Băneşti, jud. Prahova; Liceul nr. 1 din Câmpina, pe care l-a absolvit în 1987. A absolvit Facultatea de Teologie din Bucu­reşti (1992-1996), cu licenţă; cursuri de Master la aceeaşi Facultate (1998-1999).

În perioada 1999-2000 a urmat cursul de Limbă greacă la Universitatea Aristotel din Tesalonic; în anul 2000 s-a înscris la cursul de doctorat al Facultăţii de Teologie a aceleiaşi Universităţi; în 3 mar­tie 2005 a obţinut titlul de doctor în Teo­logie la Tesalonic, cu teza: Considerarea istorică a cauzelor şi consecinţelor unirii Bisericii Ortodoxe din Transilvania cu Bise­rica Romano-Catolică (sub îndrumarea Prof. dr. Apostolos Glavinas).

În anul 1990 a intrat în obştea schitului Crasna, iar în 1991 a fost tuns în monahism cu numele Ambrozie (1991); în cursul lunii mai 1992 a fost hirotonit ierodiacon şi iero­monah.

În peri­oada 1996-2000 a fost stareţ al schitului Darvari din Bucureşti pe care l-a reactivat.

În 1999 a fost ridicat la rangul de protosinghel; în data de 4 octombrie 2000 a fost ales Episcop vicar patriarhal, cu titlul Sinaitul, şi hirotonit arhiereu în 15 octombrie 2000 în Biserica „Sfântul Spiridon” din Bucureşti.

În data de 8 februarie 2006 a fost ales Episcop titu­lar al Eparhiei Giurgiului (nou-înfiinţată) şi instalat (9 aprilie 2006) în Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Giurgiu.

Foto credit: Basilica.ro