Episcopii Lucian și Ieronim au stabilit noi proiecte comune pentru românii din Serbia

Episcopul Lucian al Caransebeșului și Episcopul Ieronim al Daciei Felix au stabilit noi direcții de colaborare în domeniile pastoral-misionar, educațional și catehetic, în cadrul unei întâlniri desfășurate joi la Vârșeț, Serbia.

Vizita Preasfințitului Părinte Lucian a început la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, unde delegația Episcopiei Caransebeșului a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Ieronim.

O legătură deosebită

Episcopul Daciei Felix a evidențiat, pentru Trinitas TV, relația apropiată dintre cele două eparhii și sprijinul oferit de Episcopia Caransebeșului: „S-a creat o legătură deosebită, legătură duhovnicească de prietenie și cooperare”.

Ierarhul a subliniat că parteneriatul se manifestă și în plan administrativ, prin susținerea proiectelor aflate în desfășurare: „Episcopia Caransebeșului a contribuit în mod efectiv la eforturile pe care le facem pentru edificarea Centrului pastoral-misionar Sfântul Ierarh Nectarie”.

„Vizita pe care o face Preasfințitul Părinte Lucian se înscrie în continuitatea acestor eforturi pe care noi le facem și să evaluăm împreună și ceea ce urmează să realizăm pe mai departe. Pentru un așa proiect este nevoie de destule mijloace și atunci este importantă vizita Preasfinției sale”, a afirmat PS Ieronim.

Intensificarea misiunii

La rândul său, Preasfințitul Părinte Lucian a vorbit despre colaborarea dintre cele două eparhii: „Colaborăm frumos și fructuos cu Preasfințitul Părinte Ieronim și cu toți preoții din această frumoasă eparhie a românilor din Serbia”.

Episcopul Caransebeșului a evidențiat activitatea tinerilor voluntari din Asociația Tinerilor Ortodoxi Români „Banatul de Munte”, care „se implică cu timp și fără de timp în tot ceea ce înseamnă intensificarea misiunii și a slujirii în această eparhie a Daciei Felix”.

„Suntem aici ca să întărim acest parteneriat și să stabilim noi coordonate de colaborare, conlucrare, atât pe tărâm catehetic pastoral-misionar, cât și pe tărâm edilitar-gospodăresc”, a declarat Preasfinția Sa.

La finalul întâlnirii, cei doi ierarhi au vizitat șantierul Centrului social-pastoral „Sfântul Ierarh Nectarie” din Vârșeț, unde vor fi desfășurate, după finalizarea lucrărilor, activități social-filantropice, educaționale și pastoral-misionare dedicate credincioșilor români din Episcopia Daciei Felix.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix