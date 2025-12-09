Episcopii catolici își exprimă îngrijorarea față de hotărârea CJUE cu privire la căsătoriile între persoane de același sex

Episcopii catolici din Uniunea Europeană avertizează că hotărârea Curții de Justiție a UE (CJUE) privind recunoașterea căsătoriilor între persoane de același sex depășește limitele competențelor europene și riscă să afecteze autonomia statelor membre în definirea instituției căsătoriei.

Prezidiul Comisiei Conferințelor Episcopale din Uniunea Europeană (COMECE) s-a reunit în data de 3 decembrie pentru a analiza hotărârea pronunțată de CJUE în cauza Wojewoda Mazowiecki, C-713/23.

Episcopii subliniază în comunicatul emis marți că această decizie ridică probleme serioase în ceea ce privește respectarea competențelor naționale, în special în domeniul dreptului familiei.

COMECE precizează că observațiile sale sunt „înrădăcinate în viziunea antropologică a Bisericii, întemeiată pe legea naturală, privind căsătoria ca o uniune între un bărbat și o femeie”.

Presiune pentru modificarea legislației naționale

Hotărârea obligă statele membre să recunoască, în anumite situații, căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat membru.

COMECE atrage atenția că această interpretare minimalizează prevederile articolului 9 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE, care stipulează că exercitarea dreptului la căsătorie este garantată în conformitate cu legislațiile naționale.

„Căsătoria este definită ca o uniune între un bărbat și o femeie în sistemele juridice ale mai multor state membre UE, în unele cazuri chiar prin dispoziții constituționale”, se afirmă în comunicat.

Deși Curtea afirmă că nu interferează cu definiția căsătoriei în dreptul intern al statelor, episcopii observă că decizia condiționează practic această competență de respectarea unei interpretări largi a libertății de circulație în UE, ceea ce poate conduce la presiuni pentru modificarea legislațiilor naționale.

Consecințele deciziei CJUE

COMECE consideră că se creează „o convergență de efecte juridice” în materie matrimonială, în ciuda faptului că Uniunea nu are mandatul de a armoniza dreptul familiei.

Episcopii semnalează, de asemenea, riscul ca această jurisprudență să deschidă calea unor evoluții similare în alte domenii sensibile, precum reglementarea maternității surogat.

Totodată, comunicatul evidențiază diminuarea rolului acordat de Curte protejării identității naționale a statelor membre, noțiune consacrată în articolul 4(2) al Tratatului privind Uniunea Europeană.

COMECE avertizează că astfel de decizii pot alimenta sentimente anti-europene în rândul populației și pot fi instrumentalizate în contexte politice tensionate, înrăutățind climatul actual privind percepția Uniunii Europene în mai multe state.

Foto credit: COMECE / Ada Lushi