Episcopia Maramureșului și Sătmarului construiește o casă pentru o familie din Broșteni, rămasă fără adăpost după inundații

Episcopia Maramureșului și Sătmarului va construi o casă pentru o familie din Broșteni, județul Suceava, care a rămas fără adăpost în urma inundațiilor devastatoare din noaptea de 27 spre 28 iulie 2025.

Astfel, luni, o delegație a Episcopiei, formată din părintele arhimandrit Casian Filip, vicar administrativ, părintele arhidiacon Teodosie Bud, consilier economic și părintele arhimandrit Ioachim Tomoiagă, consilier al Sectorului Social-Filantropic și Misionar, s-a deplasat la Broșteni pentru a vedea cum se prezintă situația, pe teren.

A fost identificată o familie cu patru copii, cu vârste între 2 și 14 ani, pe care Episcopia o va ajuta prin construcția unei locuințe.

Prin această acțiune, Episcopia Maramureșului și Sătmarului se alătură Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a mobilizat toți preoții și voluntarii, în ajutorarea celor aflați în dificultate în urma inundațiilor.

Mai mult, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților se implică pentru ca toți copiii afectați de inundații să aibă cele necesare pentru începerea școlii.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / pr. Andrei Mocanu