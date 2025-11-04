Episcopia Italiei transmite condoleanțe familiei românului decedat în accidentul din Roma

Episcopia Italiei a transmis condoleanțe familiei românului Octav Stroici, decedat luni noapte, după ce turnul medieval – Torre dei Conti din Roma s-a prăbușit în timp ce el desfășura lucrări de renovare în interiorul clădirii.

„În aceste momente de încercare, împreună cu toți clericii, monahii și credincioșii din Episcopia Ortodoxă Română a Italiei, ne alăturăm familiei îndurerate, și tuturor celor care-l iubesc și l-au cunoscut pe Octav, și ne rugăm Mântuitorului Hristos, Cel înviat din morți, să-i ierte păcatele cele cu voia și cele fără de voie și să-i odihnească sufletul în lumina cea veșnică a Împărăției Sale”, transmite eparhia.

„Adresăm condoleanțele noastre și gândul nostru de compasiune întregii familii îndoliate, împreună cu cuvintele pline de mângâiere ale Mântuitorul Hristos Cel înviat din morți, Care spune: Eu sunt învierea și viața; cel care crede în Mine, chiar de va muri, viu va fi (Ioan 11, 25)”.

De asemenea, Patriarhia Română a îndemnat la reculegere și compasiune în urma tragediei din Roma.

„În aceste clipe de grea încercare, Patriarhia Română își exprimă solidaritatea și compasiunea față de cei care au avut de suferit în urma evenimentului tragic și față de familiile acestora. De asemenea, adresăm un gând de recunoștință autorităților locale care au acționat prompt pentru salvarea tuturor celor afectați de această tragedie”.

