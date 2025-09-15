Episcopia Hușilor: Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat de taberele „Copilărie și credință” 2025

Peste 1200 de copii și tineri au beneficiat, în 2025, de proiectul de tabere de vară intitulat „Copilărie și credință”, organizat de Episcopia Hușilor și ajuns la ediția a 7-a.

Proiectul s-a desfășurat între 22 iunie și 5 septembrie și a fost organizat în parteneriat cu Asociația „JoyCamps Romania”.

Tinerii au participat la ateliere de creație precum modelaj în ipsos, confecționarea de brățări și cruciulițe, muzică, dans, sport, noțiuni de prim-ajutor, tir cu arcul și tehnici de orientare și supraviețuire în natură.

Activitățile de educație nonformală, facilitate de cei 95 de voluntari, le-au oferit ocazia să cunoască mai bine elemente de credință, să interacționeze cu mediul natural și să lege prietenii cu studenții și masteranzii implicați ca voluntari.

Foto credit: Episcopia Husilor

Totul începe cu o rugăciune

De asemenea, copiii au luat parte la rugăciunile de dimineață și de seară alături de preoții organizatori. Fiecare tabără s-a încheiat cu participarea la Sfânta Liturghie, unde toți cei prezenți au primit Sfânta Împărtășanie.

Taberele au fost găzduite de municipiile Huși și Vaslui, precum și de următoarele comune: Lunca Banului, Perieni, Vulturești, Albești, Banca, Poienești, Iana.

„În cadrul Taberei „Copilărie și credință” de la Iana au fost organizate cursuri de inițiere în fotbal, susținute de Adi-Ionuț Racoviță, referent FRF, alături de profesori de educație fizică și sport din județul Vaslui. Astfel de activități au fost organizate și în taberele din comuna Banca și municipiul Vaslui”, a declarat părintele consilier eparhial Marian Dumitru Rugină, coordonatorul Sectorului activități cu tineretul al Episcopiei Hușilor.

Foto credit: Episcopia Hușilor

