Episcopia Europei de Nord organizează o întâlnire dedicată tinerelor familii

Centrul pentru Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” (CTSM) al Episcopiei Europei de Nord, organizează întâlnirea tinerelor familii din eparhie, având ca temă „Familia tânără și viitorul Bisericii”.

Evenimentul, ajuns la 7-a ediție, se va desfășura la Biserica Paraclis Episcopal din Copenhaga, Regatul Danemarcei, la adresa Kollegievej 2, Charlottenlund.

În programul evenimentului se regăsește Taina Sfântului Maslu, ce se va oficia vineri, de la ora 19:00. În continuarea slujbei, va avea loc cateheza susținută de părintele Octavian-Horațiu Mureșan, de la Parohia din Helsingborg, Regatul Suediei, cu tema: „Generația de azi și viitorul Bisericii”.

A doua zi, sâmbătă, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie va oficia Sfânta Liturghie, începând cu ora 08:00. La final, PS Macarie va susține conferința intitulată „Tinerele familii în Biserica lui Hristos: Continuitate și Dăruire”.

Întâlnirea se va desfășura sub auspiciile Anului Centenar al Patriarhiei Române.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord