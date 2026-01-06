Grăuntele de iubire: Episcopia Europei de Nord a sponsorizat două case și a dăruit sute de pachete pentru copii

Episcopia Europei de Nord a anunțat la început de an bilanțul campaniei filantropice „Grăuntele de iubire din Scandinavia”, inițiată de Părintele Episcop Macarie sub forma unei colecte în toate parohiile din eparhie.

Campania a inclus sponsorizarea a două case de copii din satul Iaz, județul Sălaj, precum și sprijinirea așezămintelor destinate copiilor săraci din zona Moldovei, coordonate de Părintele Dan Damaschin, preot de caritate la Maternitatea „Cuza Vodă” din Iași.

De asemenea, au fost pregătite și trimise sute de pachete către copii vulnerabili social din județele Bistrița-Năsăud, Botoșani, Cluj, Iași, Sălaj, Sibiu și Vaslui.

Darurile au conținut haine și încălțăminte noi, rechizite școlare, jucării și produse de necesitate.

„Campania „Grăuntele de iubire din Scandinavia” a devenit un semn viu al comuniunii dintre românii din diaspora și cei din țară, o mărturie a faptului că Praznicele Nașterii și Botezului Domnului înseamnă dăruire, solidaritate și iubire lucrătoare față de aproapele”, transmit reprezentanții eparhiei.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord