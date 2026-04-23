Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți organizează un spectacol dedicat femeii creștine

Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți organizează, în Duminica Femeilor Mironosițe, un spectacol dedicat femeii creștine.

Intitulat „Sărbătoarea inimilor smerite și iubitoare”, evenimentul va avea loc la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți, Republica Moldova, cu începere de la ora 17:00. Intrarea se va face pe bază de invitație.

Pe scenă vor evolua artistele Mioara Velicu și Elizabeta Turcu Juverdeanu. În deschidere, Părintele Andrei Mocanu, consilier la Sectorul Social-filantropic al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va prezenta o meditație despre rolul femeii în societate, familie și Biserică.

Vor mai evolua tinere talente de la instituțiile culturale și educaționale din municipiu, artiști cunoscuți din Bălți și vedete ale cântecului popular românesc de peste Prut.

Evenimentul, ajuns anul acesta la a cincea ediție, este organizat în parteneriat cu Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Bălți și cu Episcopia de Bălți (fostă a Hotinului).

Rezervări și informații suplimentare se fac la numărul de telefon 067473272.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Raluca Ene