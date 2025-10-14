Episcopia Daciei Felix dedică un festival folcloric Sfintei Cuvioase Parascheva

Episcopia Daciei Felix va organiza duminică la Kovin, Serbia, Festivalul Cultural „Armonii în Lumină”, un eveniment dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva și menit să promoveze tradițiile și spiritualitatea românilor din Banatul Istoric.

Manifestarea se va desfășura la Casa de Cultură din Kovin, începând cu ora 18:00, și este organizată în colaborare cu Parohia „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din localitate.

Festivalul va reuni coruri și ansambluri din Serbia și România, într-un veritabil regal de cântec, tradiție și spiritualitate românească. Printre participanți se regăsesc formații corale parohiale și grupuri folclorice care păstrează autenticul românesc din Banatul Istoric.

Evenimentul îl va avea ca invitat special pe Șerban Sebastian, artist din Târgu Mureș, care va susține un moment artistic dedicat valorilor culturii românești și credinței ortodoxe.

La festival vor fi prezenți Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, clerici din eparhie, precum și reprezentanți ai autorităților locale și centrale din România și Serbia.

Prin organizarea acestui eveniment, Episcopia Daciei Felix își propune să încurajeze păstrarea și promovarea patrimoniului spiritual și cultural al românilor din Banatul Istoric, să întărească legăturile dintre comunitățile ortodoxe din Serbia și România și să cultive dragostea pentru tradițiile care unesc cele două maluri ale Dunării.

Foto credit: Facebook / Episcopia Dacia Felix