Episcopia Daciei Felix și reprezentanții unei comune din Serbia își consolidează dialogul pentru sprijinirea românilor

O delegație a Episcopiei Daciei Felix, condusă de Preasfințitul Părinte Ieronim, a participat luni la o întâlnire cu autoritățile locale din comuna Alibunar, Serbia. Obiectivul discuțiilor a fost consolidarea colaborării în sprijinul comunității românești din zonă.

Dialogul s-a concentrat asupra dezvoltării unor inițiative concrete menite să susțină identitatea spirituală și culturală a românilor. Printre direcțiile prioritare s-au numărat sprijinirea activităților educaționale și cultural-identitare, precum și continuarea proiectelor pastoral-misionare desfășurate în parohii.

Preasfințitul Părinte Ieronim a adresat mulțumiri autorităților locale pentru sprijinul acordat în anul precedent. Totodată, ierarhul a subliniat importanța unei cooperări constante între Biserică și instituțiile publice, prin care poate fi consolidată identitatea spirituală și culturală a românilor din regiune.

Zorana Bratic, primarul comunei, și-a exprimat disponibilitatea de a continua susținerea proiectelor, reafirmând deschiderea administrației locale pentru un parteneriat durabil.

În urma întâlnirii, a fost reconfirmat angajamentul comun pentru sprijinirea Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” din Alibunar, care va beneficia de susținere materială din partea autorităților locale în vederea continuării lucrărilor la lăcașul de cult. Demersul se înscrie în prevederile protocolului de colaborare, semnat în data de 13 februarie 2026.

Foto credit: Facebook / Episcopia Daciei Felix