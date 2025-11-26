Episcopia Canadei invită copiii la Tabăra de iarnă de la Mănăstirea Mono: Înscrieri

Episcopia Canadei invită copiii să participe la Tabăra de iarnă „Sf. Teodora de la Sihla” organizată la Mănăstirea Mono, Ontario, între 26 și 30 decembrie.

Programul taberei include: cateheze, conferințe, lecții de pictură, săniuș și sporturi de iarnă, foc de tabără și activități duhovnicești.

Prețul taberei este de 500 CAD/pers. pentru copiii din parohiile membre ale Episcopiei Canadei și 550 CAD pentru non-membri. În acest preț sunt incluse cazarea, trei mese pe zi, gustările dintre mese și materialele folosite la activități.

Detalii despre înscrierea copiilor la această tabără se regăsesc pe site-ul Episcopiei Canadei.

De asemenea, Eparhia mai desfășoară și alte tabere dedicate tinerilor, precum Tabăra de vară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian”, sau ediția de vară a Taberei „Sf. Teodora de la Sihla”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Canadei