Episcopia Canadei a aniversat nouă ani de la întronizarea PS Ioan Casian, primul ierarh al eparhiei

Episcopia Canadei a marcat nouă ani de la întronizarea Preasfințitului Părinte Ioan Casian, primul ierarh al eparhiei, prin manifestări liturgice și academice desfășurate la Catedrala Episcopală din Saint-Hubert, Québec.

În cadrul evenimentelor desfășurate la finalul săptămânii trecute, Preasfinția Sa a evidențiat ocrotitorii Episcopiei Canadei: pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, pe Sfântul Cuvios Ioan Casian și pe Maica Domnului, „atât de iubită de românii ortodocși din Canada”.

Ierarhul a amintit că numeroase parohii istorice românești din Canada au fost puse încă de la început sub ocrotirea Maicii Domnului, „ca expresie a evlaviei și a dragostei poporului român față de Născătoarea de Dumnezeu”.

Programul a inclus și simpozionul „Ascetica sfințeniei: Cruce și Înviere în familie și în viața monahală”. În cadrul acestuia au fost susținute conferințe dedicate chemării la sfințenie în lumea contemporană, atât în familie, cât și în monahism. Totodată, părintele Alexandru Grigoraș a susținut un atelier de muzică psaltică dedicat aprofundării tradiției autentice a cântării bizantine în viața liturgică a Bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii din Duminica a cincea după Paști, Episcopul Ioan Casian i-a oferit părintelui Alexandru Grigoraș Diploma de vrednicie și Medalia Centenară. Distincții au primit și tânărul psalt Vasile Doliș, precum și membrii grupului de psalți al eparhiei.

Decizia înființării Episcopiei Canadei a fost aprobată în cadrul Celui de al 80-a Congres al Mitropoliei celei două Americi din iulie 2016. În luna octombrie a aceluiași an, Preasfințitul Părinte Ioan Casian a fost ales episcop de către Sfântul Sinod. Ceremonia de întronizare a avut loc în data de 7 mai 2017, la Catedrala Episcopală din Saint-Hubert, Québec.

