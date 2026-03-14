Episcopia Basarabiei de Sud a donat generatoare de curent unor instituții publice din Odesa

Episcopia Basarabiei de Sud a donat trei generatoare industriale de curent pentru a veni în ajutorul instituțiilor publice, precum spitalele, din Odesa.

Aparatele au fost oferite miercuri de Preasfințitul Părinte Veniamin părintelui protopop Mihail Stegărescu care se va ocupa de distribuirea lor.

Ajutorul a fost posibil datorită sprijinului oferit Arhiepiscopia Iașilor și alți binefăcători, precizează Episcopia Basarabiei de Sud.

Preasfințitul Părinte Veniamin i-a încredințat pe frații din Ucraina de dragostea și susținerea Bisericii Ortodoxe Române, care de la începutul războiului și-a arătat generozitatea oferind bunuri, alimente, haine, medicamente, produse igienic și altele, venind în întâmpinarea atât a refugiaților.

Având în vedere perioada premergătoare Învierii Domnului, ierarhul a îndemnat la solidaritate cu cei afectați de război și la rugăciune, chemând mila și harul lui Dumnezeu asupra lumii dezbinate și învrăjbite.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud