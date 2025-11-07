Episcopia de Bălți a organizat un simpozion dedicat jertfei și misiunii Bisericii Ortodoxe Române în Basarabia

Episcopia de Bălți, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo”, a organizat joi Simpozionul omagial „Jertfă și misiune în slujba Evangheliei și a neamului în Basarabia”.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Polivalentă „Domnița Ileana” a Universității și a reunit clerici, profesori universitari, studenți și oameni de cultură.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, a evidențiat actualitatea slujirii în adevăr și a chemării la continuitatea misiunii înaintașilor:

„Acest mesaj al slujirii Evangheliei și al neamului pentru noi este actual, pentru că slujitorii noștri slujesc adevărul”.

„Această întâlnire a constituit un motiv, atât pentru clericii prezenți, cât și pentru studenți, să se aplece o dată în plus asupra istoriei adevărate și să înțeleagă care a fost jertfa și misiunea înaintașilor noștri, pe care noi suntem chemați să o continuăm”, a mai spus ierarhul.

Suferințele regimului totalitar

Doamna profesor Lidia Pădureac, prim-rector al Universității de Stat „Alecu Russo” a prezentat motivul organizării acestui simpozion:

„Am organizat un eveniment deosebit în semn de respect față de înaintașii neamului și față de toți cei care au suferit din cauza regimului totalitar comunist”, a subliniat doamna prim-rector.

Lucrările au fost moderate de părintele lector Florin Țușcanu și susținute de profesori și specialiști în domeniul teologic și istoric. În cadrul sesiunii de comunicări științifice, au fost prezentate referate dedicate preoților și credincioșilor deportați în Siberia.

Manifestarea s-a înscris în seria activităților dedicate Centenarului Patriarhiei Române și Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea.

