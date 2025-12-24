Episcopia de Bălți: Colindătorii au vestit Nașterea Domnului la Festivalul de la Sîngerei

Colindătorii au vestit Nașterea Domnului luni la Casa Raională de Cultură „Nicolae Iorga” din Sîngerei, Republica Moldova. Evenimentul a făcut parte din Festivalul Colindelor Româneşti „Astăzi S-a născut Hristos”.

Ajuns la cea de-a 6-a ediție, evenimentul a reunit pe scenă zece grupuri de elevi de la instituții de învățământ din nordul Republicii Moldova.

Efortul fiecărui grup participant a fost premiat de Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, prin acordarea diplomelor de participare și a darurilor.

De asemenea, Preasfinția Sa și-a exprimat aprecierea pentru frumusețea prestațiilor și a subliniat rolul pe care tinerii îl au în păstrarea și transmiterea tezaurului sfânt al colindelor.

Episcopul de Bălți a mulțumit și Direcției Cultură a Raionului Sîngerei pentru găzduire, precum și pedagogilor care au pregătit elevii.

Festivalul a fost inițiat în anul 2018 de către Preasfințitul Părinte Antonie și a cunoscut o frumoasă evoluție. De la prima ediție organizată în orașul Bălți cu doar trei grupuri, manifestarea s-a extins anual și a adunat mai mulți colindători.

Scopul Festivalului Colindelor Româneşti este de a promova tradițiile sărbătorilor de iarnă.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți