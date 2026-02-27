Biserica și școala, împreună pentru viitor: Episcopia de Bălți a oferit burse elevilor și studenților cu rezultate bune

Episcopia de Bălți a desfășurat în anul de studii 2025–2026 o nouă etapă a programului de burse destinat elevilor și studenților proveniți din familii cu posibilități materiale reduse, dar cu rezultate bune la învățătură.

Pentru noul an de învățământ, sprijinul este consolidat prin colaborarea cu parteneri din țară și din diaspora. Alături de Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale, au participat Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși și Episcopia Italiei, prin programul de prevenire a abandonului școlar „Brațele Părintești”.

Inițiativa a permis sprijinirea a numeroși tineri, elevi de liceu și studenți, care au fost ajutați să-și continue studiile. Bursele sunt oferite pe durata anului școlar, în funcție de criteriile stabilite de organizatori, contribuind la acoperirea cheltuielilor.

Reprezentanții eparhiei au transmis mulțumiri ierarhilor și instituțiilor partenere pentru sprijinul constant acordat tinerilor, subliniind că investiția în educație reprezintă o investiție în viitorul comunității.

În perioada 2020–2025, Episcopia de Bălți a acordat, cu sprijinul Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale, burse prin programele destinate liceenilor și studenților din eparhie.

Foto credit: Facebook / Episcopia de Bălți