Preasfințitul Părinte Lucian își cinstește ocrotitorul spiritual

Preasfințitul Părinte Lucian își serbează miercuri ziua onomastică. Episcopul Caransebeșului îl are drept ocrotitor spiritual pe Sfântul Sfințit Mucenic Lucian, preotul din Antiohia.

Preasfințitul Părinte Lucian s-a născut în data de 9 septembrie 1970 în municipiul Arad. În perioada 1987–1992 a urmat Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, iar în anul 1996 a absolvit Facultatea de Teologie, secția Pastorală, din cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad.

În data de 19 februarie 2013, a susținut teza de doctorat în teologie la Universitatea din Craiova, domeniul istorie bisericească, cu lucrarea intitulată Relațiile Bisericii Ortodoxe Române din Banat cu Biserica Ortodoxă Sârbă în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.

În 1990 a intrat ca viețuitor la Mănăstirea Hodoș-Bodrog, din județul Arad, iar în 1992 a fost hirotonit diacon, iar apoi preot pe seama aceleiași mănăstiri.

În anul 1995 a fost numit stareț al Mănăstirii Izvorul-Miron Românești din județul Timiș. În anul 1998 a fost tuns în monahism cu numele Lucian. În anul 1999 a fost hirotesit Protosinghel și numit Exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Timișoarei, iar în ianuarie 2000 a fost hirotesit arhimandrit.

Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei

În septembrie 2000, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul Banatului, a fost ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei cu titlul Lugojanul, iar în data de 1 octombrie 2000 a fost hirotonit arhiereu la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Odată cu vacantarea scaunului episcopal de la Caransebeș, prin numirea Preasfințitului Părinte Laurențiu Streza în funcția de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, în 8 februarie 2006 a fost ales Episcop al Caransebeșului.

În 26 februarie 2006 a fost întronizat ca Episcop al Caransebeșului în Catedrala Episcopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Caransebeș.

Sfântul Sfințit Mucenic Lucian

Sfântul Sfințit Mucenic Lucian s-a născut în orașul Samosata din Siria și, rămas orfan de mic, și-a împărțit averea săracilor. A urmat studiile la Edesa, sub îndrumarea dascălului Macarie, iar mai târziu a devenit preot al Patriarhiei Antiohiei.

Cunoscut pentru râvna sa față de învățătura Sfintei Scripturi, a întemeiat școli pentru tineri și a revizuit traducerea cărților sfinte în limba greacă. În timpul persecuțiilor împăraților Dioclețian și Maximian, a fost arestat pentru credința sa și, după ani de temniță, și-a sfârșit viața ca martir al lui Hristos, după anul 312.

