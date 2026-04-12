Episcopul Iustin, îndemn la speranță în contextul crizelor lumii: Să nu deznădăjduim, Dumnezeu veghează!

„Fiind creștini, să nu deznădăjduim! Dumnezeu lucrează! Dumnezeu veghează!”, a afirmat Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, în Pastorala de Paști din acest an, în contextul numeroaselor conflicte izbucnite la nivel internațional.

În cuvântul său, Episcopul Maramureșului a vorbit despre responsabilitatea conducătorilor țărilor de a menține pacea în lume și de a sluji binele.

„Oare înțeleg ei că puterea pe care au primit-o trebuie să o exercite spre slujirea binelui, a prosperității, libertății și demnității poporului peste care au fost chemați să conducă și nu pentru confruntare și război de asuprire și cucerire a altor neamuri?”

„Oare înțeleg acești conducători – dintre care mulți se consideră creștini – că vor fi chemați să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu și a lui Hristos, Cel înviat din morți, pentru modul în care au condus, pentru modul în care au slujit sau nu voia lui Dumnezeu pe pământ? După cum arată lumea noastră și conducătorii ei, nu suntem convinși că aceștia și-au înțeles menirea”, a afirmat ierarhul.

Să nu deznădăjduim!

Episcopul Maramureșului susține că toate neamurile sunt creația lui Dumnezeu, iar a nedreptăți un alt popor sau o persoană reprezintă o sfidare la adresa lui Dumnezeu.

„Dacă aceia care conduc și stăpânesc popoarele nu se vor gândi doar la neamul lor, ci vor înțelege rolul omenirii în ansamblu și al fiecărei națiuni în parte – fiindcă toate neamurile pământului sunt creația lui Dumnezeu și fac parte din planul Său și din purtarea Sa de grijă –, atunci vor ajunge la conștiința că a nedreptăți, a subjuga, a suprima sau a distruge alte neamuri nu este altceva decât o sfidare a voinței Creatorului, a Celui Care, prin providența Sa divină, poartă de grijă fiecărui om, fiecărei familii, fiecărei comunități, fiecărui neam și întregii Sale creații, universului întreg, ținându-l în armonie și făcându-l să cânte slava măreției Sale”, a explicat Preasfinția Sa.

Nedreptățile și războaiele create de oameni Îl mânie pe Dumnezeu, dar Episcopul Iustin ne încurajează să nu ne pierdem speranța, căci Hristos nu ne va lăsa.

„Fiind creștini, să nu deznădăjduim! Dumnezeu lucrează! Dumnezeu veghează! Dumnezeu nu va îngădui ca făptura Sa cea plină de frumusețe și măreție – OMUL – să fie înghițită de moarte, de neant și de iad”.

„Să sperăm și să credem că Dumnezeu mai are încă, pe pământ, mulți bărbați și multe femei cu viață sfântă, ale căror rugăciuni se ridică neîncetat la ceruri, ca tămâia cea cu bun miros. Ei sunt ofranda umanității înaintea lui Dumnezeu, așa cum a fost Maica Domnului, așa cum a fost Sfântul Ioan Botezătorul; așa cum sunt toți Sfinții”.

„Să fim convinși că Dumnezeu îi are în grija Sa pe bătrânii cu viață sfântă, care sunt istoria vie, nescrisă, a familiilor, a comunităților, a Bisericii. Îi are în grijă pe copii, care sunt îngerii trimiși de El pe pământ și care nu au apucat încă să se bucure de frumusețea vieții și de frumusețile acestei lumi văzute. Și au și ei dreptul să trăiască viața ca dar al lui Dumnezeu, așa cum am trăit-o și noi, la rândul nostru, și așa cum ne-am bucurat de ea”, a subliniat Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Maramureșului și Sătmarului

