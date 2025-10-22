Episcopul Iustin, mesaj cu ocazia comemorării Martirilor de la Moisei: Inimile noastre se pleacă în fața jertfei și suferinței

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului, a omagiat, marți, la Ansamblul Memorial al Martirilor de la Moisei, jertfa victimelor care și-au pierdut viața în Masacrul de la Moisei, din județul Maramureș.

„Ne aflăm astăzi într-un loc încărcat de istorie și durere, dar și de demnitate și curaj: Ansamblul Memorial al Martirilor de la Moisei. Acest monument, creat de renumitul sculptor Vida Gheza, nu este doar o operă de artă, ci și o pagină vie din istoria poporului nostru”.

„Cele douăsprezece coloane ale ansamblului, dintre care două poartă chipuri umane, stau astăzi ca martori tăcuți ai unei crime cumplite, dar și ca simbol al rezistenței și identității noastre”, a spus ierarhul.

Aici a murit un univers întreg

În cuvântul său, Episcopul Iustin a adus un omagiu emoționant celor 29 de martiri, subliniind că jertfa lor depășește limitele istoriei și intră în sfera credinței și a conștiinței naționale.

„Este greu să rostești cuvinte în fața unei asemenea jertfe. Aici, în Moisei, nu au murit doar 29 de oameni. A murit un întreg univers de familii, speranțe și visuri.”

„În tăcerea acestui loc, inimile noastre se pleacă în fața jertfei și suferinței celor care au fost smulși din casele lor și uciși cu cruzime”, a adăugat PS Iustin.

Episcopul a vorbit și despre dimensiunea spirituală a jertfei:

„Ei nu au avut parte de apărare, nici de judecată. Au avut doar credință, unitate și dragoste de neam. Așa cum spune Sfânta Scriptură: Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a acelora este Împărăția Cerurilor. Jertfa lor nu este uitată de Dumnezeu. Ea a devenit rugăciune și strajă pentru acest pământ.”

Niciodată să nu se mai repete

Pentru Episcopul Maramureșului, comemorarea martirilor nu este doar o ceremonie anuală, ci o datorie de conștiință:

„Astăzi, le aprindem lumânări și ne plecăm capetele, cerându-I Bunului Dumnezeu să le odihnească sufletele în pace și lumină veșnică. Martirii de la Moisei nu ne-au lăsat doar o tragedie, ci o lecție de demnitate”, a continuat Preasfinția Sa.

Episcopul Iustin a subliniat că Ansamblul Memorial nu este doar un loc de durere, ci un altar al memoriei naționale.

„Fiecare treaptă care urcă spre monument ne apropie nu doar de piatră și istorie, ci și de suferința lor. Martirii de la Moisei nu ne-au lăsat în urmă doar o tragedie, ci o lecție de demnitate. Ei au plătit cu viața pentru ceea ce noi astăzi numim libertate, identitate și dreptul de a fi stăpâni pe propriul pământ.”

„Datoria noastră, a celor care trăim astăzi, este să păstrăm această memorie vie, să o transmitem copiilor și urmașilor noștri, ca pe un legământ: niciodată să nu mai trăim asemenea vremuri”, a subliniat PS Iustin.

Să fim demni de sacrificiul lor

Episcopul Maramureșului a îndemnat la reclădirea sentimentului de demnitate.

„Să fim demni de sacrificiul lor. Să transformăm durerea lor în forță, suferința în solidaritate și jertfa lor în lumină pentru generațiile viitoare.”

Vorbind despre semnificația artistică și spirituală a ansamblului, Episcopul Iustin a spus:

„Acest monument nu este doar o piatră ridicată spre cer, ci o chemare la conștiință, demnitate, unitate și memorie națională. Memoria lor este o datorie sacră”.

Ansamblul de la Moisei, ridicat inițial din lemn în 1966 și transpus ulterior în piatră, amintește de tragedia din 14 octombrie 1944, când 29 de români nevinovați au fost uciși de trupele horthyste aflate în retragere.

Foto credit: Episcopia Maramureșului

