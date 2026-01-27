Episcopul Irlandei și Islandei a sărbătorit alături de credincioși la primul hram al Parohiei Limerick

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, a sărbătorit, duminică, alături de credincioși primul hram al Parohiei Limerick, din Republica Irlanda. Aceasta a fost și prima vizită pastorală și liturgică a Preasfințitului Părinte Nectarie, în această parohie.

Ziua de sărbătoare a marcat nu doar întâlnirea comunității locale cu ierarhul ei, ci și celebrarea primului hram anticipat din istoria parohiei.

Acesta este închinat Sfinților Trei Ierarhi, mari luminători ai Bisericii și modele de unitate în credință, alături de Sfântul Munchin, ocrotitorul orașului Limerick, a cărui cinstire întărește legătura dintre comunitatea românească și locul în care aceasta trăiește.

Un moment central al evenimentului l-a constituit oferirea Sfântului Antimis pentru Parohia din Limerick de către Preasfințitul Părinte Nectarie, gest cu semnificație profundă, întrucât consfințește viața sacramentală a parohiei și legătura ei directă cu Episcopul lor.

Sfinții Trei Ierarhi și misiunea unei parohii

În cuvântul de învățătură, Episcopul Irlandei și Islandei a tâlcuit Evanghelia zilei și a vorbit despre Sfinții Trei Ierarhi, prăznuiți anticipat.

Preasfinția Sa a evidențiat rolul acestora ca mari păstori ai Bisericii, teologi de profunzime și apărători neobosiți ai dreptei credințe, subliniind actualitatea mesajului lor și importanța unității în viața comunităților creștine.

Totodată, Preasfinția Sa a vorbit despre importanța înființării noii parohii din Limerick și despre responsabilitatea credincioșilor de a sprijini lucrarea preotului paroh prin rugăciune, implicare concretă și unitate în viața Bisericii.

În contextul acestui moment aniversar, a fost amintită și activitatea misionară desfășurată înainte de înființarea parohiei.

PS Nectarie a menționat că misiunea pastorală din zona Limerick a fost îndeplinită, până acum, cu dăruire de părintele Tudor Ghiță, din parohia românească Galway.

Foto credit: Episcopia Irlandei și Islandei

