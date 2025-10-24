Emisiune filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale, disponibilă de vineri

O emisiune filatelică dedicată Sfințirii Catedralei Naționale va fi pusă în circulație vineri de Romfilatelia și Poșta Română, informează Romfilatelia.

Emisiunea conține o marcă poștală, o coliță dantelată, două plicuri „prima zi” și o carte poștală maximă pentru pasionații de maximafilie.

Potrivit sursei citate, marca poștală a emisiunii, cu valoarea nominală de 5 lei, reproduce imaginea unei icoane din mozaicul catapetesmei Catedralei Naționale cu imaginea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul tuturor românilor.

Marca poștală din colița filatelică, cu dimensiunile de 252 x 36 mm și valoarea nominală de 30 lei, prezintă o amplă panoramă a spațiului în care se ridică Catedrala, însoțită de două imagini cu icoanele Mântuitorului Iisus Hristos și ale Maicii Domnului cu Pruncul.

Această marcă, susține Romfilatelia, are dimensiuni care depășesc pe cele ale ultimului record filatelic publicat de Guinness World Records.

Sfințirea Catedralei marcată încă de vineri

Plicul „prima zi” al emisiunii este disponibil în două variante grafice:

prima, echipată cu timbrul emisiunii și ilustrația panoramică a Catedralei Naționale;

a doua, cu o reprezentare detaliată a iconografiei plafonului Catedralei, însoțită de colița dantelată a emisiunii.

Emisiunea poate fi achiziționată, începând de vineri, din magazinele Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și din magazinul online.

Sfințirea picturii Catedralei Naționale are loc duminică, 26 octombrie.

Foto credit: Romfilatelia

