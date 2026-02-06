Elevii Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi au adus bucuria lecturii într-o întâlnire specială cu preșcolarii

Elevii Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamț au sărbătorit miercuri Ziua Internațională a Cititului Împreună alături de copiii de la grădinița Liceului Tehnologic din Vânători-Neamț.

Evenimentul a fost desfășurat sub genericul „Citim, Visăm, Descoperim”. Activitatea a fost organizată de profesori și elevi, în parteneriat cu biblioteca instituției de învățământ și a avut ca obiectiv încurajarea lecturii cu voce tare și a imaginației copiilor și tinerilor.

Textele alese au fost adaptate vârstei copiilor, iar lectura a fost însoțită de dialoguri și momente interactive, menite să trezească interesul pentru descoperirea valorilor prin lectură.

Prin această inițiativă, Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” s-a alăturat demersului de promovare a lecturii și de întâlnire între generații.

Ziua Internațională a Cititului Împreună este celebrată în peste 170 de țări, anual, în prima zi de miercuri din luna februarie.

