Elevii Seminarului Teologic din Galați au donat sânge pentru a salva vieți

Elevii Seminarului Teologic „Sfântul Andrei” din Galați au participat luni la o acțiune de donare de sânge organizată în colaborare cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină, pentru a sprijini bolnavii care depind de transfuzii.

Alături de elevi au donat preoți și credincioși din oraș, selectați atent în funcție de criteriile medicale necesare pentru a putea deveni donatori.

Acțiunea s-a desfășurat în contextul pregătirilor pentru sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, ocrotitorul seminarului și al municipiului Galați, participanții dorind să ofere un gest concret de sprijin celor aflați în suferință.

Reprezentanții Arhiepiscopiei Dunării de Jos au subliniat faptul că astfel de activități sunt organizate frecvent în eparhie și se înscriu în programul național „Donează sânge, salvează o viață!”.

Arhiepiscopia a anunțat că, în funcție de necesități, acțiunile de donare vor continua și în perioada următoare, în condițiile în care o singură unitate de sânge poate salva până la trei vieți, iar România rămâne cu un număr redus de donatori – doar 1,8% din populație.

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Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos