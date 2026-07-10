Elevii au la dispoziție un nou ghid pentru admiterea la liceu și completarea opțiunilor

Ministerul Educației și Cercetării a publicat joi un ghid care explică elevilor și părinților pașii pentru admiterea la liceu în anul școlar 2026-2027 și oferă recomandări pentru completarea opțiunilor.

Potrivit calendarului admiterii la liceu, elevii vor completa opțiunile în perioada 13-20 iulie, la școala absolvită, alături de părinți și de profesorii diriginți.

Înainte de completarea fișei, candidaților li se recomandă să realizeze o listă cu specializările dorite și codurile acestora și să consulte mediile de admitere din anii anteriori și poziția în ierarhia județeană.

Completarea opțiunilor și repartizarea

Ministerul Educației recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, în ordinea preferințelor. Introducerea greșită a codurilor sau selectarea unui număr prea mic de opțiuni poate duce la nerepartizarea candidatului sau la repartizarea la o specializare nedorită.

După introducerea opțiunilor în sistemul informatic, elevii vor primi fișa completată pentru verificarea datelor înainte de semnare.

Repartizarea computerizată va avea loc în 22 iulie, iar candidații admiși își vor depune dosarele la liceele la care au fost repartizați în perioada 23-28 iulie. Cazurile speciale apărute după repartizare vor fi soluționate între 29 și 31 iulie de comisiile județene de admitere sau de Comisia de admitere a Municipiului București.

Locurile rămase libere după prima etapă vor fi publicate în 31 iulie. Înscrierile pentru etapa a doua de admitere vor avea loc între 10 și 12 august, iar repartizarea candidaților este programată în perioada 17-18 august.

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