Peste 400 de elevi prahoveni au fost premiați pentru performanțele de la olimpiadele de Religie

Peste 400 de elevi prahoveni au fost premiați marți, la Ploiești, pentru performanțele obținute la etapele județene ale Olimpiadei Naționale de Religie și ale Olimpiadei Naționale Interdisciplinare „Cultură și Spiritualitate Românească”.

Festivitatea s-a desfășurat în Sala „Europa” a Consiliului Județean Prahova, în cadrul celei de-a opta ediții a galei dedicate excelenței în educație.

În deschiderea evenimentului au fost recompensați elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 din Ploiești, medaliați cu aur la International Flag Rugby Tournament desfășurat la Paris.

„Trăim un moment de o foarte mare emoție și de o intensă bucurie. Suntem aici să celebrăm victoria, dar în primul rând celebrăm puterea voinței. Echipa de rugby a Centrului Școlar Special nr. 2 din Ploiești a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatul Internațional de la Paris”, a spus directoarea instituției, Silvia Chițan.

Inspectorul școlar general adjunct, Maria Magdalena Georgescu, i-a felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și pentru valorile pe care le promovează prin activitatea lor: „Celebrăm performanța, implicarea voastră, dragostea pentru ceea ce înseamnă spirit curat și tradiție și, bineînțeles, credința în frumos și într-o viață așa cum voi vă doriți să o construiți”.

Credința și cultura, repere ale formării tinerilor

Inspectorul școlar pentru limba și literatura română, Maria Cristina Marian-Ionescu, a evidențiat caracterul formativ al competiției interdisciplinare.

„Ați reușit, dragi copii, într-un mod strălucit anul acesta să alăturați două componente esențiale ale identității noastre românești: limba română ca haină a gândului și credința ca busolă a sufletului”, a spus Maria Cristina Marian-Ionescu.

La rândul său, inspectorul școlar pentru disciplina Religie, părintele Mihail Sorin Spătaru, a subliniat că festivitatea este un moment de bucurie și de recunoaștere a muncii depuse de elevi și profesori.

„Performanța acestor copii la aceste concursuri aduce o lumină nouă în studiul religiei și arată că tinerii pot schimba în bine perspectiva asupra unui domeniu despre care se crede că nu poate concura cu dinamismul rețelelor sociale”, a declarat preotul pentru Trinitas TV.

Premiile dedicate olimpicilor la Religie și la competiția interdisciplinară au constat în diplome, icoane, cărți și dulciuri, fiind oferite de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în parteneriat cu cele cinci protopopiate ale județului și cu sprijinul a 11 parohii prahovene.

Foto credit: Trinitas TV / Iul. 08, 2026