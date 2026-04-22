Elevi și părinți, împreună la Orthocaffe Deva: Au învățat despre impactul tehnologiei în viața cotidiană

Centrul Orthocaffe Deva a găzduit luni o întâlnire despre impactul tehnologiei asupra vieții cotidiene, care a adus împreună părinți și elevi.

Activitatea face parte din proiectul „Educația creștină în epoca digitală”, desfășurat în parteneriat cu Colegiul Pedagogic „Regina Maria”.

Preotul Mihai Herban, consilier eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a ținut o prelegere despre aportul tehnologiei în viața de zi cu zi, dar și despre provocările multiple pe care tehnologia le aduce în viața familiei și în relațiile dintre părinți și copii.

„Având în vedere contextul actual dominat de tehnologie, educația și credința au nevoie de o adaptare echilibrată. Tinerii sunt expuși mediului digital încă de la o vârstă fragedă, iar valorile morale și spiritual trebuie consolidate pentru a-i ghida în mod sănătos, cu implicarea familiei în acest proces”, a transmis eparhia.

Centrul Orthocaffe reprezintă o materializare a activității Sectorului Învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Ocrotitorul centrului este Sfântul Ierarh Nicolae, prietenul copiilor și tinerilor.

Un centru similar a fost înființat și la Zalău, pentru tinerii din Episcopia Sălajului.

Foto credit: Episcopia Devei și Hunedoarei