Elevii din toată țara vor putea alege să studieze „Ora cu și pentru animale”

Materia opțională „Ora cu și pentru animale” va putea fi studiată în școli la nivel național, a anunțat joi Consiliul Județean Ilfov.

Potrivit Agerpres, decizia de aprobare urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României, după care materia opțională poate fi aleasă de orice școală din țară.

Deocamdată, doar elevii din Ilfov pot participa la „Ora cu și pentru animale”. După primul an de implementare în Ilfov, feedback-ul elevilor și profesorilor a fost pozitiv:

62% dintre elevi au afirmat că i-au ajutat pe colegi atunci când aceștia au avut nevoie;

62% au declarat că au demonstrat mai multă grijă față de ființele vulnerabile;

58% au menționat că au colaborat mai bine cu colegii:

56% spun că le este, în general, mai ușor să lucreze împreună.

Un pas important

Ilfovul a fost județul pilot deoarece opționalul a fost inițiat de Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean (CJ) Ilfov, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Ilfov și mai multe organizații non-guvernamentale.

Președintele CJ Ilfov, Herbert Thuma, s-a declarat încântat de decizia de se implementa opționalul la nivel național.

„E un pas care mă bucură enorm. Un pas firesc pentru momentul în care societatea românească se află. Acest opțional nu face nimic altceva decât să dezvolte empatia. Poate pare puțin lucru, dar e unul extraordinar”, a declarat Thuma.

