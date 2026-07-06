Un elev român de 9 ani a devenit campion mondial la aritmetică mentală: A rezolvat 240 de calcule în 10 minute

Daniel Sava, elev în vârstă de nouă ani de la Școala Gimnazială „Anghel Saligny” din Focșani, județul Vrancea, a câștigat titlul de campion mondial la aritmetică mentală în cadrul competiției WAMAS 2026, desfășurate la Istanbul.

Tânărul român s-a clasat pe primul loc după ce a rezolvat 240 de calcule în 10 minute, fără nicio greșeală, în fața a peste 400 de participanți din 16 țări. Performanța a fost remarcată de primarul municipiului Focșani, Cristi Valentin Misăilă, care a evidențiat priuntr-o postare pe pagina personală de Facebook rezultatele excepționale obținute de elev.

„O performanță extraordinară, care vorbește de la sine despre o minte sclipitoare și despre sute de ore de pregătire, disciplină și răbdare”.

Edilul a amintit și celelalte rezultate obținute de elevul focșănean în ultimii ani: „Daniel este campion național la șah blitz, component al lotului național de șah, deținător al unui record mondial în aritmetică mentală și laureat la numeroase competiții internaționale”.

„Povestea lui ne dovedește că marile performanțe nu țin de vârstă și nici de locul din care pornești, ci de curajul de a visa, de dorința de a munci și de oamenii care cred în tine”, a transmis primarul municipiului Focșani.

Daniel Sava este multiplu campion național la Olimpiada Națională de Aritmetică Mentală SmartyKids, cea mai mare competiție de profil din România, și a obținut numeroase distincții la concursuri internaționale.

Abilitățile dezvoltate prin aritmetica mentală s-au reflectat și în rezultatele sale din șah, unde este campion național la șah blitz, component al lotului național și unul dintre cei mai valoroși tineri șahiști ai României.

Foto credit: Facebook / Cristi Valentin Misăilă