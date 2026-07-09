Educație inovativă prin muzică și teatru: Federația Filantropia formează lucrătorii cu persoane cu sindrom Down

Federația Filantropia a Patriarhiei Române desfășoară, pe parcursul săptămânii 6-10 iulie 2026, un program de formare a lucrătorilor cu persoane care au sindrom Down sau dizabilități cognitive.

Formarea, care se desfășoară la Centrul național de formare continuă „Sfântul Dumitru Stăniloae” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, vizează însușirea unor metode inovative de educație prin muzică și teatru destinate acestor persoane.

Românii sunt, prin Federația Filantropia, parteneri în proiectul Erasmus+ intitulat MusicAbility – Inclusion in Harmony, alături de Asociația Familiilor Copiilor cu Sindrom Down, din Italia, și Asociația Coro Cantatutti, din Spania. Proiectul implică 30 de tineri cu sindrom Down și 15 educatori și lucrători de tineret.

Participanții deprind tehnici specifice de stimulare a autonomiei, creativității și comunicării în rândul tinerilor cu dizabilități, îmbunătățindu-le capacitatea de a se exprima și de a interacționa cu cei din jur.

Proiect internațional



„Ne propunem să ajutăm tinerii cu sindrom Down între 15 și 30 de ani, ca să fie implicați în comunitate și să dezvolte abilități de viață prin muzică, prin compoziție sau prin teatru”, a explicat, pentru Trinitas TV, Pr. Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-filantropic al Administrației Patriarhale și președintele Federației Filantropia.

Reprezentantul Federației Filantropia a explicat că la formarea desfășurată de organizația românească participă asistenți sociali, psihologi și alte persoane care lucrează în zona de servicii sociale.

„Fiecare țară participantă are câte o componentă din acest proiect. La noi, în România, Federația Filantropia s-a ocupat de acest training care se desfășoară în zilele acestea, urmând ca fiecare să plece cu curricula deja învățată și să poată să aplice pe cei 10 tineri pe care-i au în țara lor, urmând ca, la finalul proiectului, să aibă loc un spectacol pe care fiecare țară o să l susțină”, a adăugat părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță.

Schimbul de experiență cu experți din alte țări va permite diversificarea strategiilor educaționale și adaptarea acestora la diferite contexte locale, extinzând astfel impactul proiectului. Spectacolul final va avea loc la începutul anului 2027 în Spania.

Ce învață participanții

„Formarea are loc pe parcursul a cinci zile și modulele pe care ne-am propus să le abordăm în timpul acestor sesiuni de formare vizează introducerea în metodologiile unui toolkit, un manual pe care l am dezvoltat în etapa de cercetare”, a precizat Olivia Vișan, coordonator programe la Federația Filantropia.

„De asemenea, un alt modul se adresează compoziției de cântece și muzică incluzivă, teatru și povestire pentru incluziune, aplicarea acestor metodologii în module de practică, cât și metode de evaluare și implementare la nivel local.”

Participarea educatorilor și implicarea lor în procesul de formare vor asigura sustenabilitatea proiectului, integrarea modelului MusicAbility în programele educaționale existente și continuitatea activităților și după încheierea finanțării Erasmus+.

Foto credit: Trinitas TV