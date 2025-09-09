Colegiul Medicilor din România: Educația pentru sănătate, o investiție fundamentală în viitorul copiilor

La început de an școlar, Colegiul Medicilor din România (CMR) a subliniat importanța educației pentru sănătate ca parte esențială a formării copiilor și a viitoarelor generații.

„O minte sănătoasă are nevoie de un corp sănătos”, transmite CMR, amintind că igiena, alimentația echilibrată, mișcarea fizică, sănătatea emoțională și responsabilitatea față de propriul corp trebuie învățate încă din primii ani de școală.

Reprezentanții medicilor arată că familia și școala sunt spațiile fundamentale unde aceste valori pot prinde rădăcini, iar educația pentru sănătate nu înseamnă doar informații, ci și dezvoltarea unor comportamente sănătoase pe termen lung.

„Educația pentru sănătate reprezintă o investiție fundamentală în viitorul copiilor noștri, pentru generații cu sănătate”, afirmă Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, președintele Colegiului Medicilor din România, în numele Biroului Executiv al CMR.

Instituția transmite urări de sănătate elevilor și profesorilor la început de an școlar și un gând special colegilor din medicina școlară, care sprijină zilnic comunitatea educațională.

Foto credit: Freepik