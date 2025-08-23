Editura Basilica publică un studiu despre construcția național-statală și Biserica Ortodoxă Română

La Editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut studiul „Construcția național-statală și Biserica Ortodoxă Română. De la autocefalie (1864-1885) la rangul de Patriarhie (1925)”. Acesta reprezintă teza de doctorat a Arhim. Joachim Bejenariu, consilier eparhial la Sectorul Economic-Financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și directorul Serviciului Colportaj al eparhiei.

Cartea face o incursiune în spațiul geografic și spiritual al commonwealth-ului ortodox, explicând conceptul de „simfonie bizantină” între puterea statală și Biserică, apoi prezintă contextul intern și internațional al autocefaliei și apoi al proclamării Patriarhiei Române.

„Este poate socotit neobișnuit, chiar contrastant cu o veche tradiție, ca un teolog (călugăr) să susțină un doctorat în științe politice”, scrie autorul.

„Pentru mine, faptul că în 2025 celebrăm două mari evenimente ale Bisericii Ortodoxe Române, 140 de ani de la dobândirea autocefaliei și 100 de ani de la asumarea rangului de Patriarhie de către Biserica strămoșească, a fost un stimulent decisiv pentru a face acest pas.”

„Am constatat, cercetând arhivele naționale sau, prin comparație, parcurgând istoria altor Biserici naționale, cât de întortocheată și plină de obstacole a fost istoria Bisericii Ortodoxe Române, aflată practic în oglindă cu evoluția istorică a statalității românești”, mai scrie autorul în introducere.

Una dintre concluziile autorului este că „simfonia bizantină”, principiul străvechi al relației stat-biserică în spațiul ortodox, are o aplicare specifică în cazul românesc și se regăsește în harta genetică a formării și evoluției României moderne până în prezent.

Foto credit: Tipografia Cărților Bisericești