Ecaterina Conachi, promotoare a Unirii de la 1859, a fost comemorată la mormântul său din apropierea orașului Tecuci

Ecaterina Conachi, promotoare a Unirii de la 1859, a fost comemorată sâmbătă la biserica din localitatea Țigănești, județul Galați, unde se află mormântul său.

Slujba de pomenire a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

„Și anul acesta am parcurs pașii unui pelerinaj la locurile esențiale pentru pregătirea Unirii de bază sub domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Mai întâi la Biserica Învierea Domnului de la Țigănești, unde se odihnește eroina Unirii, Ecaterina Conachi”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.

„Fără ea era mai greu să împlinim condițiile grele de atunci. Era prima doamnă a Moldovei și și-a slujit patria și unioniștii”.

Ecaterina Conachi

Ecaterina Conachi a fost fiica logofătului Costache Conachi și sora vitregă a scriitorului și politicianului unionist Costache Negri.

După despărțirea de Nicolae Vogoride, a trăit în cele mai elitiste cercuri din Italia, unde a militat, de asemenea, pentru procesul de unificare și creare a unei Italii mari.

A vrut să fie înmormântată pe moșia părinească din Țigănești, județul Galați, în apropiere de Tecuci.

Foto credit: Facebook / Arhiepiscopia Dunării de Jos