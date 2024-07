Duminica Tuturor Sfinților este marea bucurie a Bisericii: PS Timotei Prahoveanul a sfințit lucrările de la Parohia Gherman

„Duminica Tuturor Sfinților este marea bucurie a Bisericii”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Delegat de Părintele Patriarh Daniel, ierarhul a sfințit duminică lucrările de restaurare și conservare a Bisericii „Sf. Treime” din Gherman, jud. Ilfov, finalizate anul trecut, și a oficiat în această comunitate Sf. Liturghie.

„Iubiți credincioși, sfinții, fără să știe, clădesc. Ei niciodată nu dărâmă liniștea altora, bunăstarea altora, bucuria altora. Sfinții întotdeauna ajută pe ceilalți. Sfinții nu știu că sunt sfinți. Nici nu-și fac tot felul de gânduri, nici nu sugerează cuiva că viața lor și faptele lor ar fi mai bineplăcute decât ale celorlalți”, a subliniat părintele episcop vicar.

„Sfinții rămân într-o discreție totală, care este străină pământenilor și celor care caută slava și răsplata de la oameni.”

„Sfinții prețuiesc pe alții, sfinții luminează, nu încearcă să maculeze biografia cuiva. Niciodată un sfânt nu lucrează împotriva fratelui”, a subliniat Preasfinția Sa.

Sfințenia este libertate

„Sfinții și sfințenia îndreaptă căderile omenești. Sfințenia înlătură șoaptele perfide ale întunericului – șoptirile despre care ne vorbea Casiana Imnografa sau Casiana Monahia, șoptirile celui viclean care pe cunoscuta prințesă doreau să o amăgească, dar nu numai pe ea, ci pe toți oamenii deopotrivă”, a continuat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Sfințenia înlătură întunericul, care pare a fi generalizat, care se regăsește și în noi și alături de noi.”

„Sfințenia este o cale pe care o pot parcurge toți, nu este rezervată numai unora, este o libertate care rămâne pentru fiecare, o cale care rămâne liberă pentru fiecare dintre noi”, a precizat părintele episcop vicar.

„Iar Părinții Bisericii, dincolo de situațiile dificile prin care au trecut și trec oamenii, inclusiv printr-un război nevăzut, cumplit, care s-a dus și se duce încă, ne arată că este posibilă dobândirea sfințeniei și chiar îndumnezeirea omului, a persoanelor care conlucrează cu harul Lui Dumnezeu și care doresc să se desăvârșească.”

Iubirea pentru Dumnezeu cuprinde și iubirea pentru ceilalți

„Până la urmă, mântuirea este dobândirea Harului Duhului Sfânt și puterea de a lupta, chiar și atunci când ne aflăm pe margine de prăpastie. Acesta este mesajul pe care îl oferă tuturor sfinții Bisericii, cei care au devenit prieteni ai lui Dumnezeu”, a adăugat Preasfinția Sa.

„Să prețuim faptul că Biserica are, mai mult decât prietenii trecători, pe sfinții din cer.”

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a explicat și Evanghelia citită la Liturghia din Duminica Tuturor Sfinților: „Să nu iubiți nici pe tată, nici pe mamă, nici pe frați, pe nimeni dintre ai voștri mai mult decât pe Dumnezeu. Această cerere ar părea oarecum de neînțeles pentru mulți dintre noi, dacă nu pentru toți”, a spus Preasfinția Sa.

„Dar un posibil răspuns, așa cum l-au formulat și marii gânditori, teologii, este acela că în iubirea față de Dumnezeu se cuprind și ceilalți, dar în iubirea față de familie, față de lucruri, față de persoane, față de proprietăți și așa mai departe, nu se cuprinde iubirea față de Dumnezeu.”

Distincții pentru ctitori și sprijinitori

După liturghie, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a înmânat distincțiile acordate de Părintele Patriarh Daniel, iar la momentul rânduit din slujbă i-a înălțat la rangul de Iconom stavrofor pe parohul comunității Gherman, Pr. Aurelian Mirea, și pe Pr. Paul Stănescu, slujitor la Parohia Sf. Ilie – Ghencea din Capitală.

Distincțiile acordate au fost următoarele:

Ordinul Sf. Ier. Martir Neofit Cretanul, Mitropolitul Țării Românești

Narcis Constantin, primarul orașului Măgurele, jud. Ilfov

Diploma cu medalie a Anului omagial 2024, al pastorației și îngrijirii bolnavilor

Fam. Mihai și Maria Bârsan

Fam. Paulian și Maria Stănescu

Distincția de vrednicie cu chipul Sf. Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Consiliul parohial al comunității din Gherman, jud. Ilfov

Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului

Comitetul parohial al comunității din Gherman, jud. Ilfov

„Biserica aceasta, deși nu are mărimi de catedrală, are note arhitecturale de o mare frumusețe. Are și o anumită frumusețe dincolo de simplitatea picturii”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul. „Sfințenia ne îndeamnă să apreciem și astfel de lucruri, cum trebuie să apreciem și monumentalitatea.”

Biserica Parohiei „Sf. Treime – Gherman” a fost reconsolidată, iar pictura restaurată printr-un proiect realizat cu finanțare din fonduri europene și cu sprijinul Arhiepiscopiei Bucureștilor, al Protoieriel Ilfov Sud și al Primăriei orașului ilfovean Măgurele.

Biserica a fost construită înainte de 1797, data din pisanie, de stolnicul Grigore Asan, și refăcută după cutremurele din 1940 (Pr. Ilie Tănase) și din 1977.

Din fresca originală de secol XVIII s-a păstrat doar un medalion cu chipul Sf. Ioan Botezătorul aflat în pridvorul bisericii. Pictura actuală datează din 1955-1958, fiind realizată de pictorii Arutin Avachian, Dumitrescu Bâșcu și Constantin Mihăescu.

Sursa foto: Parohia Gherman

