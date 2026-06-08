Arhiepiscopul Casian s-a întâlnit cu participanții la Marșul Familiei Creștine de la Galați

Asociațiile „Iubim toți oamenii”, Ortodoxia Tinerilor și ASCOR Galați au organizat duminică, la Galați, a doua ediție a Marșului Familiei Creștine. Arhiepiscopul Casian al Dunării de Jos i-a întâmpinat la final pe participanți la Catedrala Arhiepiscopală.

Punctul de pornire a fost Parcul Orășelul Copiilor din Galați, situat în vecinătatea Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sf. Stelian Paflagonul”, iar traseul a inclus Palatul de Justiție, Parcul Viva, Faleza Superioară a Dunării, Biserica Precista, Parcul de la Elice, Strada Traian, Bulevardul Basarabiei și Strada Domnească.

Punctul final al marșului a fost Catedrala Arhiepiscopală din Galați, unde Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, i-a întâmpinat pe participanți și a rostit rugăciuni pentru ocrotirea familiei, a pruncilor și a tinerilor.

La final, ierarhul locului a mulțumit organizatorilor și participanților și le-a oferit dulciuri și alte daruri copiilor și tinerilor prezenți.

Manifestarea a avut ca scop mărturisirea publică a atașamentului față de valorile evanghelice și frumusețea vieții de familie întemeiate pe credința ortodoxă.

Organizatorii își doresc să lanseze astfel un apel la susținerea familiei creștine în contextul secularizării societății.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos