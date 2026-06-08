Ortodoxia atrage tot mai mulți localnici în America Latină: 50 persoane au fost botezate în Mitropolia celor două Americi

În perioada cuprinsă între Paști și Rusalii, 50 de persoane au fost botezate în comunitățile din America Latină ale Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi.

Potrivit datelor transmise de reprezentanții eparhiei, majoritatea celor primiți în Biserică sunt localnici din Ecuador, Chile, Columbia, Venezuela și Mexic, care au descoperit credința ortodoxă prin viața liturgică, activitățile catehetice și filantropice ale comunităților românești, dar și prin contactul direct cu spiritualitatea ortodoxă.

„În spatele fiecărui botez și al fiecărei mirungeri se află însă un drum lung și serios de pregătire. În toate comunitățile noastre, cei care doresc să devină ortodocși parcurg un program de catehumenat desfășurat pe parcursul a cel puțin șase luni, în cadrul căruia aprofundează Sfânta Scriptură, învățătura de credință ortodoxă, viața liturgică, spiritualitatea Bisericii și chemarea concretă la o viață nouă în Hristos”, au transmis reprezentanții mitropoliei.

Comunități în creștere

În Ecuador, la Misiunea Ortodoxă „Sfântul Iosif de la Partoș” din Quito, au fost botezate 12 persoane, iar alte 16 continuă pregătirea catehumenală. În Columbia, la Parohia „Sfântul Mucenic Ioan Valahul” din Barranquilla și în comunitatea ortodoxă din Armenia (Columbia), au fost primite în Biserică 10 persoane, în timp ce 28 de catehumeni se pregătesc pentru a deveni ortodocși.

În Chile s-a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri de credincioși din ultimii ani, cu 18 persoane botezate și alte 25 aflate în proces de pregătire. În Venezuela, la Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Caracas, șapte persoane au fost botezate, iar alte 11 urmează programul de catehumenat.

De asemenea, la Misiunea Ortodoxă „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Cancún, Mexic, un nou credincios adult a fost primit în Biserică prin Sfânta Mirungere după încheierea perioadei de pregătire.

Din toate neamurile, chemați la credință

Reprezentanții Mitropoliei subliniază că dezvoltarea acestor comunități depășește dimensiunea statistică și reflectă maturizarea lucrării misionare desfășurate în regiune.

„Aceste 50 de persoane primite în Biserică și cei 80 de catehumeni aflați în pregătire nu reprezintă simple statistici. Fiecare dintre ei are propria poveste de căutare, de rugăciune, de întrebări și răspunsuri, de apropiere treptată de Hristos și de descoperire a credinței ortodoxe”.

„Fiecare dintre ei este o mărturie vie că Duhul Sfânt continuă să lucreze și astăzi, chemând oameni din toate neamurile și limbile la unitatea credinței și la împărtășirea cu aceeași Sfântă Euharistie”, au mai transmis reprezentanții eparhiei.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi